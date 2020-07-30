23-летний тюремный срок продюсера Харви Ванштейна может увеличиться

Скандальный продюсер Харви Вайнштейн уже отбывает 23-летний срок за изнасилование и склонение к интимной близости, но страсти вокруг него не утихают. Вот и актрисе Эшли Джадд, хоть и не с первого раза, но удалось добиться рассмотрения дела в отношении домогательств со стороны одиозного сооснователя компании Miramax Films.

Накануне апелляционный суд пересмотрел решение коллег из инстанции пониже, которая решила не рассматривать иск актрисы к Вайнштейну о харрасменте. Причина отказа в в том, что Харви предлагал актрисе принять вместе ванну и сделать массаж в начале 2000-х , а соответствующий Закон в США был принят только два года назад и не имеет обратной силы.

Джадд утверждала, что не стала удовлетворять грязные требования продюсера, а он в свою очередь решил отомстить. Вайнштейн пустил в ход все свои связи, но добился того, чтобы Эшли не получила заветную роль в популярной трилогии «Властелин колец» Питера Джексона.

Кстати, сам режиссер еще три года назад признался что представители студии Miramax Films буквально заставили его отказаться от услуг Джадд. Дескать, у дивы такой сложный и кошмарный характер, что работать с ней просто невозможно. И это при том, что актрису уже утвердили на одну из ролей, сообщает Variety.

Но теперь Вайнштейну придется отвечать иску о домогательствах с использованием служебного положения. Так что вполне вероятно, что перед продюсером замаячит новый тюремный срок. И солидная сумма компенсации, прибавленная к тем самым 19 миллионам долларов, которые Харви вынужден выплачивать женщинам, обвинившим его в харрасменте.