Одно полотенце на двоих: сына Киркорова запечатлели в Греции с дочкой Тимати

Филипп Киркоров вместе с детьми Аллой-Викторией и Мартином отправился на частном самолете в Грецию. По его словам, на Крите живут его друзья, у которых он и обосновался.

Но оказалось, что король поп-сцены отправился в отпуск далеко не только в сопровождении отпрысков. Компанию им составил Тимати с мамой Симоной Юнусовой и дочкой Алисой. При этом жена рэпера Анастасия Решетова улетела в это же время с сыном Ратмиром к свекру Ильдару Юнусову на Лазурный берег в Сен-Тропе. Естественно, что поклонники звезды заподозрили тут же неладное в их семье, но Тимати хранит гробовое молчание по этому поводу, как и его благоверная.

А вот второй ребенок бывшего совладельца лейбла Black Star вполне счастлив. Алиса попробовала свои силы в водных видах спорта и тесно сдружилась с детьми Филиппа Киркорова. На последнем фото, которое попало в Сеть девочку запечатлели под одним пляжным полотенцем с Мартином и Аллой-Викторией. Судя по всему, малыши накупались до «синих губ» в море и пытаются таким образом согреться.