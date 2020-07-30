Красивая и нежная: 47-летний Таркан обнародовал редкое фото своей жены на улицах Турции

Их история похожа на сказку, в которую хотела бы поверить каждая фанатка звезды сцены или кино. Пынар Дилек когда-то была страстной поклонницей турецкого музыканта Таркана. Певец имел славу ловеласа и заявлял, что никогда не женится, разве что в том случае, если девушка нечаянно забеременеет от него. Однако все пошло в его жизни не по сценарию.

В какой-то момент после одного из концертов робкая, но очень красивая Пынар решилась подойти к своему кумиру и заговорить. В этот момент и произошло чудо, баловень судьбы и любимец женщин очаровался ей, они начали встречаться. А через пять лет сыграли шумную свадьбу в Стамбуле. И причиной такого решения была вовсе не беременность невесты, а огромная любовь. Дочь по имени Лия у звездной семьи появилась только спустя два года после заключения брака.

«Она взошла как солнце в моей жизни. Мы счастливы так, что не можем описать словами», — сказал о ней Таркан.

Музыкант неожиданно для всех теперь превратился в тихого семьянина, обожающего своих девочек. Он ведет спокойный образ жизни, в основном наслаждаясь общением с близкими. Фото его жены и дочери – большая редкость в Сети. Однако после снятия карантина в Турции Таркан сделал исключение, запечатлевшись на улице со своей возлюбленной. Многие поклонники музыканта были впечатлены его красавицей-женой и счастьем, которыми сияли их лица.