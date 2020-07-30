«Как похож на нас!»: Яна Поплавская впервые запечатлелась с новорожденным внуком Иларием

24 июля 53-летняя актриса Яна Поплавская впервые стала бабушкой. Звезду осчастливил ее старший наследник Клим. Мальчик родился здоровеньким и с хорошими метриками, его рост – 53 см, вес 3 кг 710 г. Ребенку дали необычное имя — Иларий.

Малыша уже выписали из роддома, о чем сообщила «Красная Шапочка» в личном блоге. Артистка впервые запечатлелась с новорожденным, прикрыв его лицо на фото сердечком. Однако описала его внешность словами.

«Как он похож на всех нас, на Поплавских! У него точно такая же ямочка на подбородке, как у Клима и Никиты (младший сын Яны, — прим. автора), как у меня, у моих мамы и папы. А чьи глаза, мы еще не поняли», — написала она в социальных сетях.

Звездная бабушка не стала отправлять невестку рожать за границу или класть в элитную клинику, выбрав по «сарафанному радио» обычную государственную больницу с перинатальным центром, имеющую хорошую репутацию. И не прогадала – процесс прошел успешно и для молодой мамы, и для новорожденного. Сын Поплавской присутствовал во время появления на свет наследника, держа любимую за руку.