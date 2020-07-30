Сам в шоке: Принц Уильям назвал самый странный подарок, который он преподнес жене

Принц Уильям вспомнил, как начинались его отношения с Кейт Миддлтон. Внук Ее Величества начал ухаживать за будущей женой еще во времена студенчества и не скупился на подарки. Правда, выбор презентов иногда был странным, даже сам принц не всегда может объяснить, почему он решился сделать тот или иной подарок.

Самым странным решением, по мнению герцога Кенсингтонского, стало подарить Кейт бинокль.

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«Я почему-то подарил жене бинокль…» — признался принц Уильям.

Спустя годы он сам не может объяснить, почему решился на такой поступок. Тогда внуку Ее Величества казалось, что это самая подходящая вещь, чтобы завоевать расположение невесты.

«Тогда подарить бинокль по какой-то причине казалось хорошим решением», — отметил принц.

Кейт Миддлтон была удивлена не менее Уильяма, но подарок приняла с благодарностью. Это было далеко не самым тяжелым испытание, которое она преодолела на пути к свадьбе.

Куда сложнее было бороться с многочисленными соперницами, которые пытались занять ее место в сердце принца Уильяма, пишет сайт Актуальные новости.

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