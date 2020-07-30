Жена Александра Овечкина запечатлела подросшего сына в бассейне возле своего роскошного дома

Хоккеист Александр Овечкин уже много лет живет в Америке, однако по-прежнему привязан к России и по окончании спортивной карьеры планирует вернуться на Родину. Он всегда говорил, что свяжет свою жизнь только с русской девушкой, так и произошло.

В 2016 году 30-летний мужчина женился на дочери актрисы Веры Глаголевой Анастасии Шубской. Через год супруги с шумом отпраздновали свадьбу в Барвихе, специально подгадав торжество на День семьи, любви и верности. Своих детей они тоже называют исключительно русскими именами. Первенец Сережа появился на свет 18 августа 2018 года, второй наследник – Илья. Он родился 27 мая этого года.

Оба мальчика – настоящие богатыри, как и их отец. Сережа уже сейчас активно занимается хоккеем, баскетболом и футболом. А недавно оказалось, что и плаванием. Благо, обширная территория имения Овечкиных позволяет это делать, возле дома заботливые родители установили необходимое спортивное оборудование, имеется и бассейн с надувной горкой.

Пока малыш плавает с надувными нарукавниками, но делает это весьма ловко. Как выглядят эти занятия, Анастасия показала в личном блоге. «Какой молодец!» — восхитилась она, увидев своего сына, легко передвигающегося по водной глади.