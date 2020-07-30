«Самая счастливая женщина»: Хилькевич в день рождения мужа устроила ему сюрприз на сеновале

С Артуром Волковым актриса живет уже пять лет.

Сеновал для городских людей – это место романтики и любви. Видимо, руководствуясь именно этой ассоциацией, звезда «Универа» Анна Хилькевич решила пригласить сюда своего супруга бизнесмена Артура Волкова в день его рождения.

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Чтобы устроить сюрприз любимому, актриса заказала специальное кресло из сена, разместив его во дворе своего загородного дома. Накрыла красивый стол легкими закусками, приготовила множество красочных воздушных шаров, и заключила благоверного в крепкие объятия. Что говорить – сюрприз удался на славу, мужчина был очарован!

«Любовь на сеновале. С днем рождения, моя любовь. Я – самая счастливая женщина в мире, потому что у меня есть ты», — сказала она мужу.

Отметим, что для артистки брак с Волковым – второй, они воспитывают двух дочерей: Арианну, родившуюся в 2015-м году, и двухлетнюю Машу, которая появилась на свет в 2018-м году.

Ранее Анна была замужем за директором по объектам телесериала «Барвиха» Антоном Покрепой. Их брак продолжался всего около года.