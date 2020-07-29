А влюбятся ли снова?: Питт и Энистон готовятся к знаковой встрече

Голливудские знаменитости, а по совместительству бывшие муж и жена Брэд Питт и Дженнифер Энистон, возможно, вновь встретятся лицом к лицу. Повод для этого существенный — церемония награждения телепремии «Эмми». Брэд номинирован на нее за роль-пародию в комедийном проекте «Субботним вечером в прямом эфире», а Дженнифер — как «лучшая актриса драматического сериала» в «Утреннем шоу».

Но многие поклонники больше переживают не столько за то, возьмут ли их кумиры заветные статуэтки, а как поведут себя при личной встрече. Звезды известны своей эмоциональностью по отношению друг к другу.

Чего только стоит случай на январской церемонии вручении премии Гильдии киноактеров (SAG) , где бывшие возлюбленные тепло общались друг с другом, держались за руки, целовались и обнимались. После этого актер несколько раз бывал в гостях у бывшей жены.

Вполне вероятно, что очередная встреча сулит паре новый виток отношений, которые могут в дальнейшем привести к их воссоединению пары. Во всяком случае, повод посплетничать у поклонников точно никто не отнимет. Тем более, развод Брэда Питта с Анджелиной Джоли уже вошел в завершающую стадию.

Так что, по сути, знаменитость является практически холостяком. Пока же никто из бывших влюбленных никак не прокомментировал вероятное свидание.

Лишь Энистон, в привычной ей шутливой манере, высказалась о своем внешнем виде на телевизионном вечере.

«Перед церемонией мне предстоит решить важный вопрос: в какой маске пойти», — высказалась звезда на своей странице в Instagram

Главное чтобы грядущую (а может и судьбоносную, никто же не загадывает) встречу не нарушила пандемия короновируса. Ведь если за ближайший месяц количество заболевших в США не пойдет на спад, церемонию вручения премии проведут в онлайн-формате.