«Это трагедия, это беда, это преступление»: Якубович высказался о деле Ефремова

Популярный телеведущий Леодини Якубочич прокомментировал пьяную аварию с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.

Напомним, ДТП произошло 8 июня на Смоленской площади столицы. В результате проишествия автомобиль актера протаранил фургон Сергея Захарова. Вскоре пострадавший скончался в больнице.

«Это трагедия, это беда, это преступление. Отдельно стоит разбираться как до этого дошло», — отметил Якубович в программе «Легенда» на телеканале RTVI.

Якубович заявил, что нужно разделять эмоциональное отношение к трагедии и Закон.

«Отдельно стоить разбираться как до этого дошло. Потому что огромное количество людей: cотоварищей, соплеменников знали, что это произойдет. Это не могло не произойти. Но на этом стоп. В одной стороне эмоции, в другой Закон», — подчеркнул Якубович.

Также ведущий популярного ток-шоу «Поле чудес» назвал пьянство социальной болезнью и призвал не валять дурака тех, кто считает иначе.

Также Якубович не лестно высказался о фейковых новостях, которые ему часто приходится читать о себе в интернете. Знаменитость признался, что не раз читал статьи о том, что он серьезно болен.

Кроме того, Леонид Аркадьевич сообщил, что регулярно сталкивался с критикой в адрес капитал-шоу «Поле чудес», где он уже 30 лет является бессменным ведущим и покидать его не планирует. Некоторые обвиняли Якубовича и организаторов проекта во лжи и постановке.

«Формула о второй древнейшей (профессии) возвращается. Лучше сказать ложь, но быть первым чем сказать правду и быть вторым — стало основополагающим. Что невероятно печально. Это даже как-то жалко. Иногда это похоже на преступление», — резюмировал свои размышления Леонид Аркадьевич

Также Якубович припомнил случай, когда он в стихах написал поздравление с днем рождения телеведущей Елене Малышевой. Именинница выложила трогательные слова на своей странице в Istagram. После этого некоторые появился слух о том, что Якубович и Малышева являются любовниками.

Отметим, что Леонид Якубович дал интервью в преддверии своего 75-летнего юбилея, который он отметит 31 июля.