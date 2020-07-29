«Он просто был собой»: Анна Седокова рассказа о первой встрече с Янисом Тиммой

В программе Светланы Бондарчук «Света вокруг света» певица Анна Седокова рассказала, как начиналась ее история любви со спортсменом Янисом Тиммой. Певица призналась, что долго строила из себя совершенно не интересующуюся особу. У баскетболиста не было даже ее номера телефона.

«Он мне написал, и я ему написала… Я осознала, что пишу какие-то слишком откровенные вещи человеку, которого я не знаю. У меня обычно какой-то супер-барьер «ну, я же я». Может, кто-то воспользуется, кто-то что-то сделает. А тут я просто с первой секунды стала перед человеком настолько открыта… Не знаю, он ничего не делал, он просто был собой», — рассказал Седокова.

После этого Янис пригласил Анну в кино. Сначала она отказывалась, но в итоге свидание состоялось. Причем, посмотрели она два фильма подряд, а после уже не расставались.

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Также певица рассказала, что балует баскетболиста домашней едой в ресторанном стиле. Борщ на столе присутствует постоянно. В тоже время Янис признался, что не особо верит в утверждение о пути к сердцу мужчины через желудок. Для баскетболиста самое главное в отношениях – это взаимопонимание и доверие.

Напомним, недавно Янис Тимма сделал Анне Седоковой предложение руки и сердца. Трепетный момент состоялся в романтической обстановке, на яхте. Для 37-летней певицы это будет третий брак. Для 28-летнего спортсмена – второй. У обоих есть дети. Анна воспитывает троих, у Яниса есть сын.