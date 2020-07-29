Алена Водонаева призналась, что ее изнасиловали в 14 лет

Много воды утекло с тех пор как телеведущая и блогерша Алена Водонаева покинула проект «Дом 2». Но инстадива все так же на виду. Она просто не дает о себе забыть, почти ежедневно публикуя посты в социальных сетях. Но, как оказалось, скелетов в шкафу у Алены больше, чем могли предположить даже самые ярые фанаты. Водонаева шокировала поклонников смелым признанием, что в 14 лет была изнасилована взрослым мужчиной. Тот, якобы, хотел подвезти девочку до дома, а сам отвез в свою квартиру где бессовестно надругался над подростком.

«Лежала и думала: только не убей меня», — рассказала Водонаева в проекте «Исповедь» на видеосервисе Premier.

Случившееся так потрясло молодую Алену, что она долго хранила факт насилия над собой даже от родной матери. Впрочем, телеведущая в этот раз не стала ограничивать себя в откровенных признаниях.

Водонаева поведала, что в браке с первым мужем коммерсантом Алексеем Малакеевым никогда не была счастлива. Тот, дескать, был ярым сексистом. К тоже же ситуацию усугубляло и то, что ведущая долго не могла забеременеть.

Алена также вспомнила, что во время подготовки к будущим родам пережила тяжелую операцию по удалению маточной трубы. А когда, наконец, все же родила ребенка, заметила, что муж стал к ней холоден и невнимателен.

«Я выбрала хорошего отца для своего сына, но не такого мужа, о котором я мечтала», — резюмировала блогерша.

Алена рассказала, что переживала тяжелю депрессию и прийти в норму ей помогли съемки проекта «Каникулы в Мексике». Он добился огромного успеха у зрителей, а Водонаева почивала на лаврах. Работая ведущей, она смогла за полгода заработать 7 миллионов рублей.