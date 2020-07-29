«Сочиняют небылицы»: жена Игоря Николаева развеяла слухи о разводе с певцом

Вот и вокруг четы 57-летнего Игоря Николаева и 37-летней Юлии Проскуряковой стали накаляться страсти в сети. Мол, у последняя закрутила роман с однокурсником в ГИТИСе. Девушке даже пришлось выкладывать отдельный пост в Instagram, чтобы ответить на лживые сплетни.

Никогда такого не было, и вот опять. Впрочем, в интернете уже были слухи о том, что композитор приударял за начинающей певицей Наташей Беналекс (ну как тут не вспомнить 8-летний брак Николаева с другой Наташей. Королевой, конечно). Ведь Николаев ушел от первой жены как раз из-за вспыхнувших чувств к Королевой.

Беналекс сообщила , что звездный ухажер делал ей такие предложения от которых если и не встают дыбом волосы, то явно находятся на острой границе с непристойностью. А она, только делающая первые шаги в российском шоу-бизнесе, решила что называется, сразу брать «быка за рога», сообщала «Экспресс-газета». Карьера как и деньги, выходит не пахнет.

Впрочем, друзья близко знающие музыканта, назвали слова Наташи Беналекс обыкновенным пиаром. Дескать, маэстро давно нагулялся. Семья сейчас для него самое главное. К тому же тратить время на смазливую девушку ради интрижки он точно не станет. Писать песни и продвигать начинающих музыкантов он будет лишь за кругленькую сумму.

«Если спонсор скажет: даю 200 или 300 тысяч евро, вот тогда он с кем-то начнет работать. Тратиться на каких-то девочек вообще не в его стиле», — рассказала подруга Николаева, руководитель ювелирной компании Юлия Пузырева.

Сам певец слухи о себе не комментирует. Да и надо ли?! Если жена расставила все точки над И. Проскурякова заявила, что мужа не покидает, о разводе не помышляет, пара счастлива в браке и использовали самоизоляцию как шанс чаще находиться вдвоем.

«Бывают ссоры, но мы быстро миримся. А слухи… всегда про артистов сочиняют небылицы», — заверила kp.ru Проскурякова.

Обсуждать скандальные заявления Беналекс Юлия не стала. Лишь коротко пояснила, что не знает ее. Кстати, и сейчас Проскурякова, Николаев и их 4-летняя дочь Вероника тоже находятся вместе. Семья отдыхает в Юрмале. Несмотря на закрытые границы, певец может регулярно ездить в Латвию, так как владеет там недвижимостью.