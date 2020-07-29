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«Производственная травма»: Максим Аверин выстрелил в голову Сергею Жигунову на съемках сериала

Инцидент произошел на съемочной площадке в Подмосковье .

«Производственная травма»: Максим Аверин выстрелил в голову Сергею Жигунову на съемках сериала
Сергей Жигунов. Фото: instagram.com/zhigunov_sergey

Во время съемок сериала «Горюнов» Сергей Жигунов едва не погиб. Хорошо, что оружие у Максима Аверина было ненастоящее. На лбу продюсера осталась лишь ссадина. После случившегося актер опубликовал фото в своем инстаграме.

«Производственная травма, однако. Берегите себя, Сергей Викторович», — комментировали подписчики Жигунова.

Также они посоветовали продюсеру быть аккуратнее и вовремя уворачиваться.

Съемки нового сезона «Горюнова» сейчас проходят в Долгопрудном. Впервые над фильмом начали работу еще в 2012 году в Санкт-Петербурге. Максим Аверин продолжает исполнять роль капитана 1 ранга Павла Горюнова.

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