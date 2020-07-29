После суда взбешенный Ефремов захлопнул двери перед толпой журналистов

Актер резко закрыл дверь и предпочел скрыться в подъезде.

29 июля в Пресненском районном суде Москвы началось рассмотрение дела о громком ДТП с участием Михаила Ефремова. Актер в пьяном виде устроил смертельную аварию.

Но первое же заседание суд предпочел перенести на другой день. В итоге Михаил Ефремов отправился домой, по месту прописки, где он содержится под домашним арестом.

У подъезда актера поджидала толпа журналистов. Десятки видеокамер зафиксировали, как Михаил Олегович входит в подъезд, но на вопросы прессы он отвечать не стал. Пройдя несколько шагов мужчина развернулся и поспешил резко захлопнуть дверь, сообщает 5-tv.ru.

После в полной тишине он поднялся до своей квартиры. Полицейские, сопровождающие подозреваемого, зашли вместе с ним внутрь.



Следующее заседание по делу о ДТП состоится 30 июля. Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы подсудимого, отметил, что звезда театра и кино отказался давать показания, воспользовавшись 51-й статьей Конституции РФ.

Авария произошла 8 июня на Смоленской площади. Пьяный актер на своем внедорожнике протаранил на встречной полосе автомобиль Lada. От удара водитель отечественного авто скончался, врачи не смогли спасти жизнь Сергея Захарова. Теперь его родственники считаются пострадавшими по данному делу, сообщает телеканал «360».