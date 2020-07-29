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Пошла на поправку: Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату

Актриса почувствовала стало плохо вечером 24 июля и была госпитализирована.

Пошла на поправку: Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату
Актриса Елена Кондулайнен. Фото: Global Look Press

Еще накануне врачи не говорили ничего конкретного по поводу состояния Заслуженной актрисы РФ и певицы Елене Кондулайнен. Родственники и поклонники тревожились от неведения. Ведь знаменитость перенесла инсульт, а с ним, как известно, шутки плохи. Но теперь фанаты и близкие Елены могут вздохнуть с облегчением. Звезду перевели из реанимации Боткинской больницы в обычную палату. Как сообщил источник в руководстве «Театра луны» «Комсомольской правде», Кондулайнен cтало лучше.

«Врачи Боткинской больницы нам сообщили, что ее состояние заметно улучшилось», — рассказал собеседник.

Напомним, актрисе стало плохо вечером 24 июля на праздновании выпускного для школьников в столичном парке имени Горького.

Очевидцы рассказывали, что Кондулайнен жаловалась на головную боль, затем заметно побледнела, речь стала бессвязной. Многие решили, что на лицо все признаки  сердечного приступа. Персонал заведения вызвал скорую помощь,  позже медики пришли к выводу, что актриса перенесла инсульт.

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