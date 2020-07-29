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Принц Гарри «сидел» в инстаграме под странным никнеймом

В числе подписчиков была и будущая жена принца Меган Маркл.

Принц Гарри «сидел» в инстаграме под странным никнеймом
Принц Гарри. Фото: globallookpress.com

Принц Гарри зарегистрировался в социальной сети Instagram более четырех лет назад. А так как в королевской семье запрещено заводить аккаунты в социальных сетях и публиковать свои фотографии, сделано это было непублично. Никнейм для секретной страницы был выбран довольно странный — @SpikeyMau5. Сейчас, конечно, ее уже нет на просторах Интернета.

Недавно газета The Times опубликовала отрывки биографии герцога и герцогини Сассекских «В поисках свободы». Как оказалось, псевдоним состоял из двух частей. Первая – это часть имени ди-джея из Канады, а вторая – Спайк – прозвище Гарри. Так его называли телохранители.

Естественно, профиль был закрытым, а на главном фото была обычная картинка. В числе двух подписчиков принца была и Меган Маркл. Он же следил за публикациями всего четырех человек, будущей жены в том числе.

Несколько лет назад принц Гарри заводил страницу в Facebook. Тот профиль тоже был засекречен. Спайк Уэллс – именно такое имя выбрал себе Гарри для секретного пребывания на просторах соцсети.

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