«Непривычно, но классно»: Юлия Михалкова предстала в новом шоу в корсете на шнуровке и кружевном белье

Юлия Михалкова, покинув шоу «Уральские пельмени», вовсе не осталась без работы, как предполагали скептики. Актриса, прежде всего, взяла паузу и написала автобиографичную книгу «Не говори мужчинам „Нет“!», которую задумывала давно, но до которой никак не доходили руки.

Затем 37-летняя звезда засветилась в качестве ведущей детского КВН на СТС. И вот новый юмористический проект от любимицы публики под названием «Сториз». На сей раз Юлия предстанет в привычном амплуа, играя забавных дамочек. Съемки смешных зарисовок уже выходят на финишную прямую.

По словам Михалковой, они повествуют о жизни простых и знакомых героев.

«Легкий, добрый и простой юмор для детей от шести до ста шести лет! Всего 12 актеров. Каждый день мы перевоплощались в десятки новых образов. От библиотекаря до адвоката, от медсестры до заключенного. Например, я утром играла тихую, скромную учительницу обычной школы XX века, днем – «илитная селеба» XIX века, а уже через час меня снова переодели. В голодную стриптизершу из сауны XXI века», — описала Михалкова проект.

На обнародованных в Сети кадрах Юлия предстает в необычном для нее образе дамы позапрошлого столетия, примерившей корсет со шнуровкой и кружевное белье.