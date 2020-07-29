Режиссер «Маши и медведя» поделилась секретами успеха у зрителей

Создатель популярного детского шоу заявила, что взрослые и дети в каждой серии узнают себя.

Режиссер мультсериала «Маша и медведь» Наталья Мальгина выразила свою точку зрения по поводу популярности проекта у маленьких зрителей по всему миру. Накануне стало известно, что мультик вошел в пятерку лучших детских шоу планеты.

Режиссер отметила, что главным секретом высоких рейтингов сериала является то, что через юмор, хулиганство и задор прослеживается общая модель взаимоотношений детей и взрослых.

«Дети и взрослые узнают себя», — заявила в эфире радио «Комсомольская правда» Наталья Мальгина.

Кроме того, режиссер добавила, что сериал на 90 процентов строится на пантомиме. То есть герои в шоу почти не разговаривают. Создатели «Маши и медведя» сделали так, чтобы забавные и комические сцены отыгрывались персонажами с помощью действий и мимики. Все это сопровождается задорной музыкой, которая так нравится поклонникам. Этот примем позволил преодолеть языковой барьер между героями и зрителями разных стран.

«Разговаривает у нас только главный герой Маша, иногда ее сестра присоединяется. Остальное мы отыгрываем в качестве пантомимы. Это позволяет преодолевать языковой барьер», — сказала Наталья Мальгина.

Напомним, накануне появилось исследование компании Kidz Global — в рейтинге на основе опроса нескольких десятков жителей 43 стран российский мультсериал вошел в пятерку лучших.