Пригожин жестко вступился за Лолиту, обиженную Юрием Лозой

Композитор обвинил певицу в том, что она «зажралась», а продюсер уверен, что Лолита «стоит всех этих денег без всяких прелюдий».

Тема денег в звездной среде обсуждается все чаще. Знаменитости жалуются на то, что их бизнес не пережил пандемию, что нет никаких мер поддержки со стороны государства, а еще запрещены все массовые мероприятия, что исключает возможность заработка.

В недавнем интервью «Вечерней Москве» Юрий Лоза отметил, что периодически выступает с благотворительными концертами, но сделать свои выступления совсем бесплатными он не может, так как должен платить зарплату коллективу.

А вот некоторые звезды требуют за свой выход на сцену баснословные гонорары. Почему-то исполнитель привел в пример Лолиту Милявскую, отметив, что она берет за 20-минутное выступление 40 тысяч евро, пишет сайт OA.

«Не боится, что народ подумает: «А не зажралась ли она?» — возмутился автор знаменитого «Плота». И напомнил, что шахтеры получают за свой важный труд меньше, чем певица за 20-минутное стояние на сцене.

Лолита острое заявление в свой адрес видела, но предпочла не реагировать на замечание и не обмениваться колкостями.

«Я не читаю всякую ерунду и люблю песню Лозы «Мне уже скоро за 30», — написала певица 5-tv.ru.

А вот супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин не стал молчать и напомнил Лозе, что певица сама вольна устанавливать цены на свои выступления. Учитывая уровень Лолиты, она могла бы требовать больше, заключил продюсер.

«Она может позволить себе и миллион просить, и два, и сто миллионов. У каждого своя экономика и своя стоимость», — сказал Пригожин.

Лозе он напомнил, что «не по-мужски комментировать и давать советы, что делать Лолите». Она достигла такого уровня мастерства, что «стоит всех этих денег без всяких прелюдий».