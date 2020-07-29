Варнава, Семенович и другие: Навка вслед за Алсу назвала своих подруг в «черно-белом» челлендже

В акции принимают участие женщины по всему миру, борющиеся за свои права.

Отечественные звезды подхватили «черно-белый» челлендж, который прокатился среди зарубежных знаменитостей.

Женщины, отстаивающие свои права, сейчас по всему миру размещают в социальных сетях свои не цветные фотографии, обозначая их хештегами #challengeaccepted или #womensupportingwomen. Важно также отметить под снимком своих подруг и написать: «Вызов принят». А началось все с поднятого в Турции вопроса насилия над женщинами в рамках выхода стран из Стамбульской конвенции (соглашение против насилия в семье).

В акции приняли участие Дженнифер Энистон, Шарлиз Терон, Виктория Бекхэм, Натали Портман, Ева Лонгория и многие другие знаменитости. В России с инициативой отметились телеведущая Елена Север, певицы Жасмин и Алсу, а также фигуристка Татьяна Навка. Исполнительница хита «Все равно» назвала в числе своих подруг жену Гарика Мартиросяна Жанну Мартиросян, а также стилистов Ксению Левковскую и Альбину Троценко.

Жасмин обозначила под постом Марину и Галину Юдашкиных, Татьяну Навку. Спортсменка в свою очередь отметила Анну Семенович, Екатерину Варнаву, Маргариту Симоньян, Ольгу Слуцкер.