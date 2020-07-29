Сын Бекхэма и его невеста Никола Пельтц выбирают дату свадьбы

Герцог и герцогиня Сассекские приглашены на свадьбу сына Дэвида и Витории Бекхэмов Бруклина и его невесты Николы Пельтц. Они давно дружат с четой Бекхэмов. Именно поэтому молодожены хотят видеть Меган и Гарри в числе гостей в этот торжественный день.

Как сообщает газета The Sun, эта свадьба станет одной из самых ярких еще и потому что у жениха знаменитые родители. Королевские особы, несомненно, сделают день бракосочетания особенным. По данным источника, в числе гостей также будет Элтон Джон. Музыкант является крестным отцом Бруклина.

Дэвид и Виктория Бекхэм планируют отправить приглашения в самое ближайшее время. Ведь график Меган и Гарри расписан буквально по часам.

Напомним, тарший сын знаменитого футболиста объявил о помолвке 11 июля. 21-летний Бруклин сделал предложение руки и сердца 25-летней дочери миллиардера Николе Пельтц. Пара встречалась девять месяцев. Позже новоиспеченная невеста поделилась трогательными фото в своем инстаграме. Публикацию актриса сопроводила подписью «Бруклин, ты мой мир».