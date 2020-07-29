Королевский урок: дочь научила Елизавету II пользоваться приложением Zoom

Королева Великобритании Елизавета II известна всему миру своим консерватизмом и скептическим отношением к современным технологиям, искренне считая, что разговор с глазу на глаз лучше любой онлайн-встречи.

Но падениям коронавируса и вынужденная самоизоляция вынудили монаршую особу отойти от привычного протокола. Еще в начале июня Ее Величество вышла на связь через приложение Zoom c волонтерами и родственниками больных Covid-19. Тогда в видеоконференции принимала участие и ее единственная дочь принцесса Анна.

Но мало кто знает, что именно Анна помогала 94-летней матери осваивать непросто искусство общения в сети.

Британские таблоиды с умилением обсуждают попавший в сеть видеоролик на котором хорошо виден процесс обучения перед стартом видео-конференции. Его выложил в сеть редактор редактор ITV News Royal Крис Шип.

«Вы всех видите? Там должно быть шесть человек», — говорит Анна.

Когда Елизавета вторая отвечает, что видит только четверых, дочь справедливо замечает, «она тут не нужна». Мать прекрасно знает, как выглядит принцесса. Поклонники королевской семьи оценили юмористический подход к делу со стороны королевской семьи.

«Весьма удивлен, потрясно!» «Улыбка не сходит с лица», — прокомментировали подписчики

Впрочем эта еще одна демонстрация того, что королева все же пытается приобщиться к интернет — сообществу.

В прошлом году Елизавета II опубликовала в Istagram cвой первый пост в сети. Глава королевского дома поделилась своими впечатлениями от посещения Музея науки в Лондоне.