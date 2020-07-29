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Анна Семенович голодала пять дней, чтобы снять новый клип

Певица привела себя в форму после самоизоляции.

Анна Семенович голодала пять дней, чтобы снять новый клип
Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Постройнеть на пять килограммов Анна Семенович смогла благодаря комплексу мер. В санатории в Подмосковье звезда получала массаж, посещала бани, занималась спортом и голодала целых пять дней. Нужный результат не заставил себя долго ждать.

«Мне нравится, как я выгляжу в жизни — хочется быть такой же на экране. А для этого нужно худеть, приходится отказывать себе в еде. Естественно, что на самоизоляции многие поправились, так как люди сидели без активной физической деятельности и заедали стресс, вызванный сокращениями на работе, финансовыми и моральными сложностями. Я поехала приводить себя в форму в клинику-санаторий в Подмосковье, которую очень люблю и в которую часто езжу», — рассказала Семенович порталу Teleprogramma.pro.

Теперь похудевшая певица планирует снимать клип на песню «Манибой». Ее премьера состоялась 13 июля. Многие поклонники Семенович тут же заявили, что это будущий хит.

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