Отец Меган Маркл возмущен «нытьем» дочери

75-летний Томас Маркл резко высказался о поведении своей дочери Меган и зятя принца Гарри. Бывший режиссер обрушился на герцогов Сассекских волной критики и замечаний перед выходом книги-биографии королевской семьи «В поисках свободы» за авторством Омида Скоуби и Каролины Дюран. Меган и принц Гарри полностью отрицают свое участие к выходу произведения. Более того, члены королевской семью очень переживают, что факты изложенные хроникерами больно ударят по их репутации. Кстати книга выйдет в широкой прокат на Туманном Альбионе уже в следующем месяце.

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Отец Меган призвал дочь «не ныть». Мужчина отметил, что для жалоб сейчас самое «худшее время». Тем более, отметил Томас, сейчас весь мир остро ощущает на себе кризис, вызванный пандемией короновируса. Однако, мужчина отметил несмотря на стену, которая выросла между ним и дочерью, он продолжает ее любить.

«Я люблю свою дочь, но не горжусь тем, кем она является сегодня»,- заявил Томас Маркл изданию Daily Mail.

К тому же отца Меган сильно потрясла информация в книге о том, что герцог и герцогиня отказались защищать его от волны критики со стороны журналистов. Томас назвал этот факт «невероятным».

Отметим, что черная кошка в отношениях дочери и отца пробежала еще в мае 2018 года почти перед свадьбой Меган и принца Гарри. С того времени Меган и ее отец не общаются и не видятся. У герцогов Сассекских есть сын Арчи. И дедушка очень страдает, что не может видеть своего внука.