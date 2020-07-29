«Ляйсан – копия бабушки»: Утяшева запечатлелась на редком фото с башкирскими родственниками

Ляйсан Утяшева не стала следовать звездному тренду и отправляться в отпуск в Крым или Сочи, а отдохнула в родном селе Раевка. Здесь 35-летняя спортсменка жила до 4 лет, затем вместе с родителями переехала в Волгоград.

Тем не менее, своей Родиной телеведущая считает именно Башкирию и любимое село. Отметим, что на отдыхе звезда не забыла про своих пожилых родственников и помогала им на огороде в борьбе с сорняками. А еще баловала себя баней, рыбалкой, кумысом, чаем с медом и посиделками у костра.

Погостив в Раевке неделю, Ляйсан отправилась домой, запечатлевшись со своими бабушкой и дедушкой в уютной деревенской обстановке.

«Родная Башкирия, спасибо, я обязательно вернусь», — подписала она фото в личном блоге.

Многие фолловеры заметили, что Утяшева напоминает внешностью своих родственников.