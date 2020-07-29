«Султан Сулейман доволен»: жена Халита Эргенча показала постройневшую фигуру после вторых родов

Многие российские зрители приписывали турецкому актеру Халиту Эргенчу роман с Мерьем Узерли, уж больно убедительно они играли чувства в сериале «Великолепный век». Реальная возлюбленная «Сулеймана» действительно была в это время рядом, но это вовсе не «Хюррем-султан», а актриса Бергюзар Корель, сыгравшая в картине эпизодическую роль Моники-Терезы Грити.

На тот момент верная вторая половинка Эргенча уже подарила своему мужу первого наследника Али (в феврале 2010 года), а весной 2020-го у них родился второй сын — Хан. Звезда заметно поправилась после вторых родов, но не комплексовала по этому поводу и смело представала на публике в купальном костюме.

Однако сейчас фигура актрисы пришла в норму, в чем можно убедиться, обратившись к ее личному блогу. На обнародованных кадрах из отпуска в ярком купальнике Бергюзар предстает такой же стройной, что и в сериале «Великолепный век».