Тонкая талия Бузовой в облегающем платье-бюстье вызвала восторг у звезды Comedy Woman

Надя Сысоева сама обладает хрупкой фигурой и не скупится на комплименты.

Ольга Бузова недавно впечатлила своих поклонников, представ в новом образе. Звезда пришла на фотосессию не в молодежном образе «девчонки из соседнего двора», к которому уже привыкли ее почитатели, а в женственном и утонченном.

Поющая ведущая примерила черное силуэтное платье-бюстье чуть выше колен, которое подчеркнуло точеность ее фигуры и тонкую талию. Звезда «Дома-2» заметно похудела, тем самым вызвав самую разную реакцию у своих поклонников. Кто-то посоветовал Ольге поправиться, но все-таки большинство преданных ей фолловеров сошлось во мнении, что Бузова стала необычайно хороша.

«Олечка, такая ты красивая, невероятно», «Образ – отпад. Красотка», «Оляяяя, такой непривычный и крутой образ», «Стройняшка нереальная», «Худенькая стала очень, но тебе хорошо», «Боже, тростиночка», — написали в Сети ее зрители.

Отметился в комментариях и бойфренд певицы Давид Манукян (Дава), тем самым разрушив миф об их разрыве. «Красивая моя девочка», — сказал он.

Не обошла стороной новый образ и самая хрупкая звезда Comedy Woman Надя Сысоева. Она поставила под фото в Instagram Бузовой сразу несколько восторженных смайлов.