Анна Хилькевич призналась, что покупала подделки известных брендов

Актриса рассказала, что ранее у нее не было денег на люксовые вещи.

В своем инстаграме актриса Анна Хилькевич похвасталась новым приобретением — сумкой знаменитого бренда. Сейчас артистка может себе позволить люксовые вещи. Хотя, по признанию звезды, ранее она покупала подделки, в чем ее рассекретили подруги.

«На самом деле я достаточно спокойно отношусь к брендам. Да, есть фавориты. Но так было не всегда. Я помню как-то раз, когда я была совсем еще юная, денег на люкс-вещички не хватало, а так хотелось быть обладательницей заветной сумочки в «клетку», и вот я купила эту тканевую сумочку в переходе. Счастливая была, пришла с ней в институт, и моя подружка воскликнула… и спалила меня сразу. Сумка, оказывается, должна была быть кожаной, а я и не знала», — разоткровенничалась актриса с подписчиками.

По ее словам, именно с тех пор она задумалась над вопросом переплат за бренды. Подписчики высказали свою точку зрения на этот счет. Некоторые из них отметили, что если есть возможность покупать оригинальные вещи, то можно так и делать, а в другой ситуации лучше не гоняться за брендами.