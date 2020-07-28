«Выдумки и спекуляция»: адвокат Добровинский прокомментировал слухи о переносе суда по делу Ефремова

Михаил Ефремов в начале лета стал участником страшного ДТП. Как выяснилось позже, артист в нетрезвом состоянии сел за руль и выехал на встречную полосу в центре Москвы. Он столкнула с фургоном, водитель которого скончался от полученных травм. Им был Сергей Захаров, который зарабатывал деньги, чтобы прокормить семью. Близкие погибшего сначала стали требовать максимального наказания для артиста, а потом признались, что отчасти им даже жалко звезду кино, но они все же хотят, чтобы он понес наказании в соответствии с законом.
Вот уже второй месяц Ефремов находится под домашним арестом, пока ведется следствие. Сначала юристы отказывались защищать сторону актера, но в итоге за дело взялся юрист Эльман Пашаев. После этого актер заявил, что невиновен, хотя раньше даже не пытался отказываться от своей вины. Теперь в обществе ждут, как разрешится громкий скандал.
В среду, 29 июля, должно состояться слушание по делу о ДТП с Ефремовым. Но накануне появились слухи, что первое заседание в Пресненском суде столицы будет перенесено, так как артист и его адвокат не смогут на нем присутствовать.
Об этом сообщил сам Пашаев. При этом юрист утверждал, что его клиент в суде будет молчать и ждать решения. С порталом Teleprogramma.pro пообщался Александр Добровинский, адвокат потерпевшей стороны, родственников погибшего Захарова. Он опроверг слухи, что заседание перенесено.
«У меня такой информации нет. Суд мне звонил несколько дней назад. Сказал, что я, как представитель потерпевшей, должен быть в 11 часов в суде 29 числа. Никакой другой информации не пришло. Это что касается того, будет или не будет суд, все остальное выдумки и спекуляция, конечно», — пояснил Добровинский.