«Выдумки и спекуляция»: адвокат Добровинский прокомментировал слухи о переносе суда по делу Ефремова

Накануне первого заседания суда в СМИ появилась информация, что слушание перенесено. Однако адвокат потерпевшей стороны признался, что ему такая информация не поступала.

Михаил Ефремов в начале лета стал участником страшного ДТП. Как выяснилось позже, артист в нетрезвом состоянии сел за руль и выехал на встречную полосу в центре Москвы. Он столкнула с фургоном, водитель которого скончался от полученных травм. Им был Сергей Захаров, который зарабатывал деньги, чтобы прокормить семью. Близкие погибшего сначала стали требовать максимального наказания для артиста, а потом признались, что отчасти им даже жалко звезду кино, но они все же хотят, чтобы он понес наказании в соответствии с законом.

Вот уже второй месяц Ефремов находится под домашним арестом, пока ведется следствие. Сначала юристы отказывались защищать сторону актера, но в итоге за дело взялся юрист Эльман Пашаев. После этого актер заявил, что невиновен, хотя раньше даже не пытался отказываться от своей вины. Теперь в обществе ждут, как разрешится громкий скандал.

В среду, 29 июля, должно состояться слушание по делу о ДТП с Ефремовым. Но накануне появились слухи, что первое заседание в Пресненском суде столицы будет перенесено, так как артист и его адвокат не смогут на нем присутствовать.

Об этом сообщил сам Пашаев. При этом юрист утверждал, что его клиент в суде будет молчать и ждать решения. С порталом Teleprogramma.pro пообщался Александр Добровинский, адвокат потерпевшей стороны, родственников погибшего Захарова. Он опроверг слухи, что заседание перенесено.