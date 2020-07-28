«С ним можно и до утра»: Любовь Успенская призналась в чувствах к Максиму Аверину

На съемках пятого сезона шоу «Три аккорда» Любовь Успенская появилась в необыкновенном образе. Подписчики в инстаграме тут же отреагировали на наряд певицы.

«Невероятная», — прокомментировали фанаты ее фото.

В то же время сама Успенская сопроводила публикацию со съемочной площадки позитивным и неоднозначным текстом. Он был посвящен ведущему проекта Максиму Аверину.

«Любимый ведущий Максим Аверин. Не позволит унывать и вспоминать об усталости на длительных съемках. Удерживает настрой и атмосферу в позитиве. С ним можно и до утра», — подписала фото артистка.

Отметим, что Первый канал ведет съемки пятого сезона популярного музыкального телешоу «Три аккорда». В проекте прозвучат любимые песни и шлягеры всех времен. Дата премьеры пока неизвестна.