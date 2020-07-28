Обвиненный в домогательствах к школьницам игрок «Что? Где? Когда?» перестал работать с детьми

Некоторые игроки попросили отстранить Михаила Скипского от работы с молодежью, но он приостановил свою деятельность добровольно.

Скандал с игроком «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского вышел за пределы социальных сетей. Напомним, несколько дней назад ряд девушек написал в Twitter о том, что этот мужчина, будучи учителем и тренером школьников по интеллектуальной игре, приставал к старшеклассницам, трогал их за неприличные места и предлагал непристойные вещи. Сам интеллектуал комментировать эти слухи отказался.

Теперь же интернет-канал «Проект» сообщает, что Владивостокский, Лондонский, Нью-Йоркский, Бернский и Вильнюсский клубы «Что? Где? Когда?» обратились в правление Международной ассоциации клубов популярной игры с просьбой отстранить Скипского от мероприятий с несовершеннолетними.

Добавим, что Скипский является членом комиссии МАК по работе с детьми и молодежью, а также главой оргкомитета школьного чемпионата России по «Что? Где? Когда?».

В открытом письме от игроков из разных клубов звучит призыв провести прозрачное расследование обвинений, появившихся в соцсетях, и, пока оно идет, отстранить мужчину от работы с несовершеннолетними. По словам подписавшихся, организация, работающая с детьми, не должна игнорировать подобные обвинения.

То же издание сообщает, что президент МАК Андрей Козлов дал свой ответ на это обращение: якобы Скипский добровольно приостановил свое участие в работе «детской» комиссии. Эта информация подтверждается на сайте организации.