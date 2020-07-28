Погребняк призналась, что беременной употребляла алкоголь
Видео
Пока закрыты границы: как звездам удается летать в другие страны в карантин
Видео

«Выжигает напалмом»: журналист Андрей Медведев возмущен работой сервиса YouTube

Автор «Великой неизвестной войны» обескуражен ограничениями хостинга на его документальный фильм.

«Выжигает напалмом»: журналист Андрей Медведев возмущен работой сервиса YouTube
Андрей Медведев. Фото:https://www.instagram.com/medvedevvesti/

Журналист ВГТРК Андрей Медведев предъявил серьезные претензии администрации видео сервиса YouTube.  Создатель фильма «Великая неизвестная война» уверен, что американский хостинг специально выставил ограничения на просмотр его детища в сети.

«Наш фильм «Великая Неизвестная война» отмечен, как недопустимый. Чтобы посмотреть, надо подтвердить возраст. Ну и правда, как можно допустить, чтобы юные россияне на американском ресурсе смотрели кино о том, как американские и британские корпорации и политики выкормили Гитлера. И дали ему начать войну. Совершенно недопустимо такое», — поделился журналист на своем Телеграм-канале.

Фильм вышел на экраны в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В картине автор рассказывает о дипломатических отношениях между Советским союзом США и странами Запада перед началом ВОВ. Журналист поднимает острые вопросы международного сотрудничества в тяжелое для страны время. Медведев отметил, что его работа, скорее всего пришлась не по вкусу американцам, которые владеют хостингом YouTube. Автор фильма предположил, что в будущем «Великую Неизвестную войну» вообще удалят с просторов сервиса.

«И конечно, это же не цензура. Это совсем другое дело. Честно, я вообще-то думал, что фильм и месяца не провисит на YouTube»,-написал Медведев.

Предположения журналиста не лишены смысла. Сегодня стало известно, что стриминговая платформа заблокировала аккаунт телеканала «Царьград-ТВ». Причем без возможности восстановления. Руководство телекомпании планирует подать на YouTube в суд, сообщается на сайте канала.

«Мы не получали ни предупреждений, ни уведомлений, ни страйков от YouTube. Более того, администрация сервиса и сейчас не объясняет причины блокировки. С нами просто не выходят на связь, поэтому конфликт мы планируем решать в суде», — прокомментировала случившееся главный редактор «Царьграда» Дарья Токарева.

Кроме того, стало известно, что на YouTube был заблокирован канал организации «Двуглавый Орел», председателем которой является основатель «Царьграда» бизнесмен Константин Малофеев.

Тэги

YouTubeАндрей МедведевблокировкаВОВкиноЦарьград