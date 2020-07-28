Известный советский каскадер Александр Микулин попал в ДТП

Авария произошла в Подмосковье, о пострадавших пока неизвестно.

Всемирно известный советский каскадер 81-летний Александр Микулин попал в аварию в Подмосковье. ДТП произошло в районе Николиной горы.

Известно, что исполнитель трюков был за рулем своего раритетного спорткара. В какой-то момент Микулин, видимо, потерял в управление и врезался в иномарку.

Как сильно пострадали участники аварии, в каком состоянии находится сам бывший каскадер и что стало причиной столкновения, выясняют сотрудники ГИБДД, cообщает телеграмм-канал 112.

Напомним, Александр Микулин известен своей работой во многих советских кинокартинах. На его счету 65 фильмов, среди которых«Неуловимые мстители»,«Невероятные приключения итальянцев в России»,«Берегись автомобиля» и многие другие.

Микулин не только исполнял сложные трюки, но сам и изобретал их. Кстати, на съемках картины«Берегись автомобиля»Микулин обучал искусству вождения Иннокентия Смоктуновского, который на тот момент совершенно не умел управлять машиной.