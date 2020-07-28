«Два часа ночи, постельная сцена»: полуголая дочь певицы Славы снялась в клипе

Дочь певицы Славы Александра Морозова снимает свой дебютный клип. Ее напарником по площадке выступил Рома Желудь. Поговаривают, что молодых людей связывают не только деловые отношения.

В сторис своего инстаграма Желудь опубликовал краткое видео со съемочной площадки. На нем 21-летняя начинающая певица предстает в одном нижнем белье.

«Два часа ночи, постельная сцена», — подписал кадр Рома.

Впрочем, дочери Славы не впервой такие сцены. В своем инстаграме она довольно часто публикует откровенные фото.

Отметим, что продюсированием Александры Морозовой займется звездная мама. Дочь певицы долгое время жила во Франции, но во время пандемии вернулась в Москву. Александра – дочь Славы от первого брака. Со своим мужчиной Константином Морозовым певица рассталась сразу после рождения девочки.