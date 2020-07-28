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«Два часа ночи, постельная сцена»: полуголая дочь певицы Славы снялась в клипе

Откровенные сцены начинающая певица разделила с Ромой Желудем.

«Два часа ночи, постельная сцена»: полуголая дочь певицы Славы снялась в клипе
Слава и Александра Морозова. Фото: instagram.com/alexandrawinter

Дочь певицы Славы Александра Морозова снимает свой дебютный клип. Ее напарником по площадке выступил Рома Желудь. Поговаривают, что молодых людей связывают не только деловые отношения.

Съемки клипа Александры Морозовой. Фото: instagram.com/romaacorn
Съемки клипа Александры Морозовой и Ромы Желудя. Фото: instagram.com/romaacorn

В сторис своего инстаграма Желудь опубликовал краткое видео со съемочной площадки. На нем 21-летняя начинающая певица предстает в одном нижнем белье.

«Два часа ночи, постельная сцена», — подписал кадр Рома.

Впрочем, дочери Славы не впервой такие сцены. В своем инстаграме она довольно часто публикует откровенные фото.

Отметим, что продюсированием Александры Морозовой займется звездная мама. Дочь певицы долгое время жила во Франции, но во время пандемии вернулась в Москву. Александра – дочь Славы от первого брака. Со своим мужчиной Константином Морозовым певица рассталась сразу после рождения девочки.

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