Приняла как родную: жена Владимира Кузьмина стала второй мамой для дочери мужа

Жена известного музыканта Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова призналась, что когда-то очень хотела родить ребенка, но жизненные обстоятельства сложились так, что этим планам не суждено было сбыться. 38-летняя женщина вышла замуж за музыканта, когда ей было всего 18 и тогда им было не до ребенка.

«Я не из той категории женщин, которые с юности мечтают о детях. Когда мы с Володей стали жить вместе, возникло много разных событий, и нам было не до малыша», — рассказала Трофимова в эфире программы«Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

О каких именно событиях идет речь, Екатерина не уточнила, однако вспоминала, что в 2013 году пара вновь «загорелась» планами о малыше. Ради такого случая артист и его жена даже обвенчались. И, как заявила Трофимова, она постоянно «молилась о том, чтобы появился ребенок». Врачи тоже давали положительные прогнозы.

Однако в жизни семейства дала очередной неожиданный поворот. Объявилась внебрачная дочь Владимира Кузьмина по имени Николь. Как выяснилось, девушка родилась от поклонницы Кузьмина еще в 1987 году. Как это обычно бывает, между матерью Николь — ярой фанаткой творчества музыканта Татьяной Муинго, и звездой 80-х случился бурный роман.

Как ни странно, но Трофимова тепло приняла в семью дочь музыканта. Она обнаружила много схожего между ней и отцом. Речь, манеры, движения.Впрочем, Екатерина ко всем детям Кузьмина относится с нежностью и заботой.

Даже с мамой Николь она смогла найти общий язык. Сам артист заявил, что до него доходили слухи о существовании ребенка, но он не хотел в это верить.