500 тысяч рублей в месяц: сын Бари Алибасова сдаст его квартиру в аренду

Будущим квартирантам 220 квадратных метров московской собственности продюсера Бари Алибасова могут быть доступны уже с сентября. В августе там будут проходить съемки фильма. Свое решение сын Алибасова объясняет тем, что на лечение Бари-старшего нужны деньги.

«В Москве его долгое время не будет, поэтому было принято решение сдать его квартиру в аренду», — цитирует Бари-младшего «СтарХит».

Наследник решил сдать квартиру в аренду за 500 тысяч рублей. Такую стоимость он объясняет дизайнерским ремонтом от Елены Крыловой. По словам Бари-младшего, некоторые элементы интерьера владелец лично приобретал за границей. Будущим квартирантам несказанно повезет. В квартире не только хороший ремонт, но и сауна с соляной комнатой.

Напомним, Бари Алибасов – старший сейчас проходит лечение в психиатрической клинике. Диагноз врачей не утешителен. У продюсера происходит отмирание клеток головного мозга.