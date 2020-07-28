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Как тебе такое, Илон Маск?: участники «Дома-2» полетят в космос

Телеканал ТНТ принял необычное решение.

Как тебе такое, Илон Маск?: участники «Дома-2» полетят в космос
Ракета участников "Дом-2". Фото: телеканал ТНТ

Неожиданное решение принял телеканал ТНТ. Бороздить космические просторы теперь смогут участники телестройки. Аналога такому событию еще не было. Ведь отправка в космос ракеты станет первой в истории телевидения.

Участники "Дом-2"
Участники «Дом-2». Фото: телеканал ТНТ

Копия космического корабля уже появилась на Поляне. Именно там будут проходить предполетные тренировки всех участников. Подтверждение планов доказывают фотографии. На них представители реалити-шоу позируют на фоне космического корабля.

Организаторы проекта сделали своеобразный вызов американскому миллиардеру Илону Маску. Именно он в мае этого года запустил в космос ракету с двумя астронавтами NASA. Таким образом, изобретатель сделал большой прорыв в области космического туризма.

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