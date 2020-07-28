Артистку Ольгу Анохину обокрали в элитной клинике

Пока женщина была на операции, злоумышленники вынесли из ее палаты все деньги и телефон.

Пока заслуженная артистка России Ольга Анохина находилась на медицинских процедурах в элитной московской клинике, ее успели обокрасть. Дело в том, что пока звезду увезли на хирургическую операцию, дверь ее палаты оставалась открытой, чем и воспользовались злоумышленники.

Вернувшись, Анохина обнаружила пропажу денег и мобильного телефона. Пока непонятно, как именно воры пробрались в клинику и замешан ли в этом медицинский персонал, разбираться в вопросе будут уже сотрудники полиции, сообщает телеканал «Рен ТВ».

Напомним, Ольга Анохина снималась в фильмах «Сибирский цирюльник», «Полицейская академия 7: Миссия в Москве», а также во многих сериалах.

Российских знаменитостей все чаще обманывают мошенники. Так, актер Алексей Жеребцов попался на частую уловку: ему позвонили якобы сотрудники банка и сообщили о списании средств, но предупредили, что все можно отменить, если знаменитость назовет свои личные данные, что актер и сделал. В результате его банковские карты были опустошены буквально до нуля.