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Малыши в восторге: сериал «Маша и медведь» попал в пятерку лучших детских сериалов

Историю про забавных персонажей полюбили маленькие зрители во всем мире.

Малыши в восторге: сериал «Маша и медведь» попал в пятерку лучших детских сериалов
Кадр из сериала «Маша и медведь».Фото:https://www.instagram.com/mashaandthebear/

Российский мультсериал «Маша и медведь» завоевал сердца маленьких поклонников по всему земному шару. Истории про предприимчивую и непослушную девочку, а также ее неуклюжего, но доброго друга косолапого смотрят не только в  России, но и Латинской Америке, а также по всей Европе.

Ведь недаром это детское развлекательное шоу стало первым российским мультипликационным продуктом, который получил сразу четыре бриллиантовые кнопки — высшие награды сервиса YouTube.

И вот теперь мультик, созданный на основе русского фольклора, вошел в пятерку самых популярных детских телевизионных проектов в мире. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на на исследовательскую компанию Kidz Global, рейтинг составлялся на основе опроса нескольких десятков жителей 43 стран. Выяснилось, что основная аудитория сериала — малыши до 6 лет.

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детиМультфильм "Маша и Медведь"Новости киноПоклонники