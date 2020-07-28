Елизавета II потеряла надежду на воссоединение с принцем Гарри

Книга о об отношениях в королевской семье может стать источником новых обид.

Книга «Обретая свободу» журналистов Омида Скоби и Кэролайн Дюран может окончательно уничтожить надежду на восстановление отношений Елизаветы II с внуком — принцем Гарри.

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Инсайдеры настаивают, что в случае обнародования всех подробностей отношений королевской четы, у венценосной особы не останется места для маневра. Тогда Ее Величество точно не сможет простить поступок герцога и герцогини Сассекских, отказавшихся от своих обязанностей и покинувших Великобританию, пишет сайт argumenti.ru.

Но существует и другое мнение: источники близкие ко двору утверждают, что Елизавета II не станет отворачиваться от блудного внука. И если он решит вернуться к своим обязанностям, то место всегда найдется. Вопрос заключается только в том, как принц Гарри сможет совмещать жизнь в США и нести службу в Великобритании.

А вот отношения Меган Маркл с членами королевской семьи книга явно погубит окончательно. Супруга принца Гарри никогда не была дружна с семьей, теперь же ситуация обострилась, сообщает сайт «Актуальные новости».