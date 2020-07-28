«Получилось душевно»: Алсу в домашнем худи с естественным мейкапом устроила кулуарный концерт

Певица Алсу устроила дома небольшой кулуарный концерт для своей семьи, которую, впрочем, маленькой никак не назовешь. Кроме нее и мужа Яна Абрамова, в их особняке живут 14-летняя дочь Сафина, 12-летняя наследница Микелла и трехлетний сынок Рафаэль.

«Мы с дочей (по совместительству моим личным аккомпаниатором) музицируем. Очень люблю песню нашего дорогого друга Алексея Чумакова «Я ждал всю жизнь». Получилось душевно, решила поделиться», — написала она в личном блоге, обнародовав видео.

В кадре звезда предстала с минимумом макияжа и в обычном худи с капюшоном черного цвета. Звезда по-прежнему отдает дома предпочтение удобному спортивному стилю, который не сковывает движения.

Финалистка детского «Голоса» Микелла Абрамова предстала за роялем в мятном свитшоте с черными принтом в виде надписей.