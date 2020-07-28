Акцент на щиколотки: Банщикова в одной футболке цвета припыленной розы показала бесконечно длинные ноги

Похоже, что жизнь 45-летней актрисы Анны Банщиковой явно задалась. После отпуска на берегу озера Абрау в компании трехлетней дочери Маши, звезда «Ищейки» отправилась в Питер. В Северной столице кроме наследницы с ней отдохнул и ее 11-летний сын Саша.

Здесь любимица российской публики остановилась в люксе пятизвездочного отеля, приятно проводя время не только в культурно-исторических местах, но и в гостиничном номере.

«Мне нравится жить в отеле. Уходишь — бардак. Приходишь — порядок. Все как дома, только без скандалов!» — выдохнула она на отдыхе.

В отеле Анну ждал и другой сюрприз, к ней в номер принесли огромный букет нежных роз от таинственного незнакомца. Светящаяся от счастья звезда запечатлелась с ним, обнародовав кадры в личном блоге. Из одежды на ней оказалась лишь длинная футболка актуального оттенка припыленной розы, который так идет ярким брюнеткам, а также нюдовые босоножки. Опытная артистка красиво вытянула стройные ноги вперед, создав на фотоснимке потрясающий эффект их бесконечной длины с акцентом на щиколотки.