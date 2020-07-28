Состояние ухудшилось: Елена Кондулайнен все еще в реанимации

Актриса перенесла инсульт и теперь за ее жизнь борются врачи.

Состояние актрисы советского и российского кинематографа Елены Кондулайнен внезапно ухудшилось после перенесенного 25 июля инсульта. Медики пока не дают четких прогнозов и ничего не обещают родственникам звезды. В результате приступа у знаменитости был поражен мозг, говорить она может с трудом.

Напомним, Кондулайнен почувствовала себя плохо на праздновании выпускного в ресторане в парке имени Горького в Москве. Гостья пожаловалась на внезапную головную боль, заметно побледнела, речь стала бессвязной, сообщает Мash.

Неотложку вызвал персонал заведения, и Кондулайнен была сразу же госпитализирована. Сейчас она находится в реанимации ГКБ имени Боткина.

Добавим, что актриса последнее время активно снималась в молодежных сериалах и фильмах. Ее можно увидеть в «Интернах», «Даун Хаусе», «8 первых свиданий».