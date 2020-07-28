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Машкова и Безрукова могут наградить в правительстве за работу по конституционному голосованию

Кроме того, в списках значатся многочисленные блогеры, чиновники и члены избиркомов.

Машкова и Безрукова могут наградить в правительстве за работу по конституционному голосованию
Владимир Машков. Фото Global look press.

Ряд артистов, блогеров, чиновников и других лиц, которые помогали организовать работу по голосованию за поправки в Конституцию РФ, вскоре получат правительственные награды, сообщает РБК со ссылкой на источники в Кремле.

К этой деятельности также относится и информационная, которую вели многочисленные звезды отечественного шоу-бизнеса.

Как отмечает ньюсмейкер информагентства, в списке могут оказаться Владимир Машков и Сергей Безруков, которые бесплатно выступали для тех, кто находился на самоизоляции.

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