Машкова и Безрукова могут наградить в правительстве за работу по конституционному голосованию

Кроме того, в списках значатся многочисленные блогеры, чиновники и члены избиркомов.

Ряд артистов, блогеров, чиновников и других лиц, которые помогали организовать работу по голосованию за поправки в Конституцию РФ, вскоре получат правительственные награды, сообщает РБК со ссылкой на источники в Кремле.

К этой деятельности также относится и информационная, которую вели многочисленные звезды отечественного шоу-бизнеса.

Как отмечает ньюсмейкер информагентства, в списке могут оказаться Владимир Машков и Сергей Безруков, которые бесплатно выступали для тех, кто находился на самоизоляции.