«Нравится стирать одежду, не снимая»: Наталья Орейро предстала в мокрой футболке

Чтобы сексуально запечатлеть себя в воде, совсем не обязательно ехать на море. Что и продемонстрировала своим поклонникам знаменитая актриса и певица из Уругвая Наталья Орейро. Знаменитость выложила на своей странице в Istagram довольно откровенное видео.

Звезда позировала в ванной в одной футболке. 43 — летняя дива латиноамериканского кино погрузилась в воду, а когда вынырнула, то стало понятно, что под футболкой нет белья.

«Сегодня шоу талантов, и сначала я покажу вам, что было потом… да, и мне нравится стирать одежду, не снимая», — подписала свой пост Орейро.

Кстати, актриса по традиции публикует подписи и на русском языке.

От фанатов не укрылось, что перед записью ролика звезда много времени уделила мейкапу. Макияж наложен в популярном сегодня «дымчатом стиле». Для достижения должного эффекта брюнетка распустила длинные волосы. Многие фолловеры были в восторге.

«Мы обожаем тебя!», «Вот где настоящий секс!», «Безупречная», «Восхитительная и неповторимая», — рукоплескали поклонники.

Пользователи обратили внимание, что в свои 43 года Наталья Орейро выглядит безупречно. Звезда остается все такой же притягательной, женственной и оригинальной, как и ее героиня Милагрос в сериале «Дикий ангел».