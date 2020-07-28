После ухода из Black Star Тимати основал новую компанию

Решение покинуть группу компаний Black Start для Тимати явно не было спонтанным. Ведь за 5 дней до официального объявления об уходе из прежнего проекта музыкант зарегистрировал новую фирму, которая получила говорящее именование «Ракета». Рэпер, в миру известный как Тимур Юнусов, не собирается менять основной вектор направления своей работы, он просто становится самостоятельным артистом.

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Тимати по-прежнему остается в шоу-бизнесе, а его новая компания будет тесна связана с музыкальной индустрией. Рэпер заявил в своем микроблоге Istagram, что хочет начать свою творческую книгу с чистого листа, уже ставит перед собой масштабные цели и ждет больших перемен.

Что же касается звукозаписывающей студии Black Star, то, по словам музыканта, последнее время она сфокусировалась «на статистике, оборотах и прочей демократии». Любопытно, что выбор названия «Ракета» для своего нового детища рэпер напрямую связал с деятельностью американского миллиардера Илона Маска.

«Ребята хотят быть «Гуглом», «Верджином», «Амазоном» в своем деле, а мне скорее ближе концепция Илона Маска», — написал Тимати на своей странице в Instagram.

Стоит добавить, что с уходом из Black Star за Тимати сохранились права на музыкальные композиции и торговые марки. Плюс ко всему Тимур все также владеет долями в бизнесе. Имеет процент с работы барбершопов тату-салонов, автомоек и картинга. Также музыкант остался владельцем сети с одноименным названием, которая занимается производством бургеров, сообщает РБК.