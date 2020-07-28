«Красота в чистом виде»: Климова в припыленном жакете в стиле Шанель предстала с новой стрижкой

Екатерина Климова, ставшая известной широкой публике по сериалу «Бедная Настя», блистала в картине с длинными локонами. Постепенно звезда укорачивала волосы, но никогда не прощалась с их женственной длиной. Теперь же всенародная любимица решилась на эксперимент с удлиненным прямым каре, сделав стрижку по плечи.

Свой новый облик актриса продемонстрировала в личном блоге, облачившись в классический твидовый жакет в стиле Коко Шанель. Звезда выбрала свой любимый оттенок — припыленной розы. Он не только ультраактуален в этом сезоне, но и действительно очень идет Екатерине, что ранее отмечала имидж-стилист Ольга Трофимова. Шикарные каштановые волосы артистка украсила цветком в тон наряду.

Звезда запечатлелась за письменным столом, сообщив, что закончила курс в онлайн-школе по развитию внимания и памяти.