«Нам два месяца»: жена Овечкина запечатлелась с подросшим сыном в платье бэби-долл с открытыми плечами

В конце мая в американской клинике Анастасия Шубская подарила прославленному российскому хоккеисту Александру Овечкину второго наследника — Кирилла. Малыш родился крупным и здоровым, ростом 55 см и весом 3 кг 800 граммов! Пара уже воспитывала мальчика Сережу, которому нет еще и двух лет.
Дочь актрисы Веры Глаголевой сразу же показала своим поклонникам в Сети новорожденного в роддоме, а также счастливую встречу братьев. А потом сделала внушительный перерыв, скрывая от публики своего младшего ребенка. В день его рождения она сделала исключение и выложила в личный блог снимок с мальчиком.
В кадре модель предстала в романтичном свободном платье бэби-долл с обнаженными плечами и трендовыми воланами по подолу.
«Нам два месяца», — подписала она фото.
«Богатырь!», «Красавица-мама!», «Отлично выглядите!», «Счастливые и молодые родители», — отметились фолловеры в комментариях.