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«Нам два месяца»: жена Овечкина запечатлелась с подросшим сыном в платье бэби-долл с открытыми плечами

Анастасия Шубская стала мамой во второй раз в конце мая.

«Нам два месяца»: жена Овечкина запечатлелась с подросшим сыном в платье бэби-долл с открытыми плечами
Анастасия Шубская и Александр Овечкин. Фото https://www.instagram.com/nastyashubskaya/

В конце мая в американской клинике Анастасия Шубская подарила прославленному российскому хоккеисту Александру Овечкину второго наследника — Кирилла. Малыш родился крупным и здоровым, ростом 55 см и весом 3 кг 800 граммов! Пара уже воспитывала мальчика Сережу, которому нет еще и двух лет.

Дочь актрисы Веры Глаголевой сразу же показала своим поклонникам в Сети новорожденного в роддоме, а также счастливую встречу братьев. А потом сделала внушительный перерыв, скрывая от публики своего младшего ребенка. В день его рождения она сделала исключение и выложила в личный блог снимок с мальчиком.

В кадре модель предстала в романтичном свободном платье бэби-долл с обнаженными плечами и трендовыми воланами по подолу.

«Нам два месяца», — подписала она фото.

«Богатырь!», «Красавица-мама!», «Отлично выглядите!», «Счастливые и молодые родители», — отметились фолловеры в комментариях.

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