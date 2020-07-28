Свадьба не за горами: Лиза Арзамасова похвасталась «помолвочным» кольцом за миллион

Пока светский мир гадает о будущем отношений 46-летнего Ильи Авербуха и 25-летней Лизы Арзамасовой, молодая актриса времени даром не теряет. Во время прямого эфира в Instagram девушка решила раскрыть карты и продемонстрировать знаковое кольцо. Судя по тому, что оно было надето на безымянный палец, свадьбе все-таки быть.

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Ведущая шоу «Фигурвью» Елена Родина иронично заметила в разговоре с корреспондентом «КП», что делала это звезда «Папиных дочек» излишне нарочито.

«Не удивлюсь, что она так активно машет помолвочным кольцом, чтобы доказать своей коллеге по «Папиным дочкам» Мирославе Карпович, которая сейчас крутит роман с Павлом Прилучным, что у нее тоже есть личная жизнь», — заметила аналитик фигурного катания.

Она уверена, что актриса уговорила Авербуха раскрыть их связь как раз в ответ на сообщения в СМИ о романе бывшей коллеги по съемочной площадке с экс-мужем Муцениеце. В настоящий момент, утверждает издание, Арзамасова частенько мелькает в личном блоге на фоне интерьеров фигуриста. Что наталкивает на мысль об их совместном проживании. Также, по данным сайта, спортсмен начал строить большой дом специально для своей юной возлюбленной.

О том, что Авербух относится серьезно к этим отношениям и не скупится на невесту, говорит и цена кольца, показанного Лизой в Сети. По оценке дизайнера украшений Влада Торхова, которую он дал «Комсомольской правде», стоить такое колечко может до 1 миллиона 300 тысяч, если изделие брендовое. А вот если его марка неизвестна — минимум 600 тысяч. Судя по фото, кольцо украшено цитрином и россыпью бриллиантов.