«Три года как один миг»: невестка Орбакайте поцеловала Никиту Преснякова на вечеринке по случаю их годовщины

Алена Краснова и Никита Пресняков отпраздновали годовщину свадьбы. Влюбленные поженились в июле 2017 года. Этот вечер невестка Кристины Орбакайте вместе со своим избранником провела в одном из столичных ресторанов. На свидание модель пригласил ее супруг. В своем микроблоге возлюбленная музыканта поделилась свежим видеороликом, поцеловав мужа на публике. Алена не стала скрывать чувств к Преснякову, оказавшись в объятиях супруга.

«Три года как один миг! С кожаной свадьбой нас, родной», — обратилась к возлюбленному Краснова.

В интервью Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион» старший внук Аллы Борисовны ранее признался, что ему хотелось бы завести детей. Но для этого еще не пришло время. Для начала, как говорит певец, им нужно встать на ноги, стать самостоятельными. И это при том, что Никита полностью обеспечивает свою семью.

Сын Кристины Орбакайте не берет у именитых родственников денег. И отказывается от дорогих подарков. Пресняков подметил, что его именитая бабушка по отцу — Елена Петровна — часто звонит ему, чтобы поинтересоваться, как обстоят его дела, и время от времени выказывает желание помочь молодой семье финансово. Такие разговоры Никита пресекает сразу, настаивая, что сам справиться со всеми сложностями.